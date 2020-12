Jordi González frena tots els intents del Bordils

El Bordils segueix sense guanyar. En el retorn del porter bordilenc Jordi González al seu poble, l´equip de Pau Campos no va poder sumar cap punt i segueix en última posició. La gran actuació del seu exjugador en té bona part de culpa.

El matx va ser igualat des de l´inici. Els gironins eren fidels al seu estil i el filial blaugrana no sabia com reaccionar als grans atacs locals. En la primera part el Bordils va entrar millor tot i que els visitants milloraven a mesura que passaven els minuts. Amb una gran actuació de Palahí al capdavant dels bordilencs, aquests van aconseguir arribar al final dels primers vint minuts amb el resultat favorable de 12-9. Però en aquest moment, els joves del filial del Barça van treure l´orgull competitiu i juntament amb la gran actuació a la porteria de González, els visitants no es van arronsar en cap moment i van arribar vius al descans (17-14).

A la segona part, el filial va fer uns retocs tàctics necessaris per intentar fer un canvi de rumb en el resultat, i això va afavorir el desenvolupament del duel. Els primers dos parcials de la segona part van ser totalment blaugranes. Es va acostar al marcador amb una magnífica actuació de Jordi Gonzaléz, 23-22. El porter va ser clau.

El Barça B anava fent passos en el matx i amb la seriositat en atac i la solidesa defensiva se sobreposava al marcador. Se situava per davant per primera vegada a falta de deu minuts. Tot quedava obert per als instants finals. Els dos conjunts sabien que el resultat final es decidiria per petits detalls. I així va ser. Dues aturades a Palahí en l´última jugada de Jordi González van evitar l´empat. El Bordils continua sense guanyar abans de rebre aquest dimarts el Sarrià en el derbi ajornat (18.05 h).