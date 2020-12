Espanya buscarà el pas al Mundial davant Suècia, Grècia, Geòrgia i Kosovo

Espanya tindrà un grup assequible per aconseguir el bitllet per al Mundial de Futbol que se celebrarà a Qatar el 2022. Va tenir sort el conjunt de Luis Enrique ja que només Suècia, curiosament contrincant també a l'Eurocopa, sembla reunir alguna dificultat per tallar el camí de l'èxit a 'La Roja'.





Los encuentros se disputarán entre marzo y noviembre de 2021.

El Grup B, amb Espanya, estarà també format, a part de per Suècia, per Grècia, Geòrgia i Kosovo. Aquestes dues últimes seleccions, molt fluixes, no han de ser obstacle per als espanyols.