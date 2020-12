Una Copa amb la grada buida

A Llagostera l'emparellament amb l'Espanyol en la primera eliminatòria de la Copa del Rei va ser rebuda com un èxit. Quan es va fer el sorteig a Las Rozas el mes passat encara hi havia l'esperança que la crisi sanitària es frenés i que les restriccions obligades per culpa de la covid-19 es relaxessin. Lluny d'aquesta situació, i amb Catalunya seguint a la primera fase de la desescalada plantejada per la Generalitat, el Llagostera es resigna a haver de jugar el partit contra els blanc-i-blaus amb la grada buida. O el que és el mateix, sense la possibilitat de fer una bona recaptació amb la visita d'un històric que, a més, marxa líder de Segona i fa pinta que convertirà en un tràmit la seva estada a la categoria de plata.

El Procicat permet de moment que a Catalunya es disputin partits de competicions espanyoles i internacionals, això sí, sense assistència de públic. La setmana passada aquesta resolució ja va impedir que la bombolla de l'Eurolliga organitzada a Fontajau per l'Spar Girona pogués tenir espectadors, a pesar que el club ho va intentar fins al darrer instant, fent gestions amb la Secretaria General de l'Esport. El Llagostera s'ha estalviat la consulta, perquè la resposta hauria estat la mateixa: la situació sanitària segueix preocupant i si dilluns no es va poder canviar de fase, tampoc ara es permetrà cap excepció amb l'assistència als espectacles esportius. El consol serà que els aficionats podran seguir el partit de dimecres que ve (19.00) per Esport3.

D'entrada, la Generalitat comptava que el cap de setmana del 9-10 de gener es poguessin reprendre les competicions d'àmbit català, però amb el retard que ja pateix la desescalada, potser aquest plantejament s'ha de modificar. En funció de com avanci la pandèmia, a primers de l'any que ve serà el moment d'analitzar si el públic pot tornar a les instal·lacions esportives. De fet, aquest curs tant l'Uni com el Bàsquet Girona, per posar dos exemples, han jugat algun cop amb gent a Fontajau, amb l'aforament reduït i aplicant un estricte pla de seguretat.

El novembre de 2012 el Llagostera-València de Copa (0-2) va dur al Municipal uns 2.500 espectadors a pesar de l'aiguat que va caure durant els 90 minuts. Aquella gesta, la de dur un Primera al municipi del Gironès, era tot just el començament de moltes més que van venir a continuació. Ara el Llagostera tenia esperances de poder repetir una bona recaptació amb la visita de l'Espanyol, un partit inèdit, però l'haurà d'afrontar a porta tancada. Com que ara la gestió de la pandèmia està delegada a les comunitats autònomes, l'escenari per als partits de Copa de la setmana que ve és variable. A Catalunya tothom haurà de jugar a porta tancada, però per exemple el Gimnástica Segoviana-Girona del dijous 17 (19.00) podrà reunir un 50% de l'aforament de l'estadi, això vol dir uns 800 espectadors. Sense anar més lluny la setmana passada el Llagostera va guanyar la Copa Federació al camp del Las Rozas (1-2) amb mig miler d'aficionats a les grades.

L'altre equip gironí que tindrà partit de Copa la setmana que ve és l'Olot. Els de Raúl Garrido, amb molts problemes a la lliga després del 3-1 contra l'Hospitalet, jugaran al camp del Poblense a les 14.00 h del dia 16.