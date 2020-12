És un punt, però el més important és que se segueix sumant. El Girona femení va empatar ahir contra el Riudoms (2-2) a Vilablareix i va deixar escapar dos punts a la segona part que haurien anat d'allò més bé per confirmar la progressió de les gironines en el seu primer any a Nacional. Mar Vergés va caure de la convocatòria a última hora per lesió.

Els fantasmes van reaparèixer només començar amb un gol matiner del rival fruit d´una errada en la sortida de la portera Ainoa Díaz, però Núria Llop va encarregar-se de deixar-ho en un no-res amb un doblet. La davantera va portar la batuta per retornar la confiança a l´equip, que es mostrava imprecís arran del nerviosisme que suposava anar per darrere el marcador tan aviat. Primer va tenir sang freda per transformar un penal sobre la juvenil Aina Sararols i després marcant un golàs de falta directa. A partir d´aquí, les gironines van anar creixent, assegurant les pilotes i generant perill a l´àrea del Riudoms.

A la represa, però, gran part de l'esforç se'n va anar en orris en veure´s superades en una contra al 65. El Riudoms feia estona que buscava l´empat i va saber jugar les seves cartes per impedir la victòria al Girona, que va tenir el tercer gol a les botes de Llop sense poder finalitzar la jugada davant la porteria visitant.