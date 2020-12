Ricky Rubio obre l'NBA amb triomf

retorn als timberwolves. Ricky Rubio va començar la seva segona etapa amb els Timberwolves amb una victòria, encara que no va brillar en el joc individual. El seu equip va vèncer de local per 111-101 als Pistons, aportant tres punts en 25 minuts de joc. Juancho Hernangomez, company seu als Timberwolves, no va fer cap punt.