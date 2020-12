Un reclam per als escacs

A Catalunya, només un 7% dels escaquistes federats són dones. Un tant per cent baixíssim que indica que els escacs han estat, històricament, i són, encara, un joc molt lligat als homes, on a la dona li costa molt tenir-hi presència. La pandèmia de covid-19 ha fet desaparèixer tots els tornejos presencials, però de retruc pot haver fet que l'interès pels escacs en surti reforçat. En plena era de les plataformes digitals on la gent des del sofà de casa fa maratons de televisió, la sèrie de Netflix Gambito de Dama, on la protagonista, una nena òrfena, desenvolupa un do pels escacs i aspira a convertir-se en la millor jugadora d'un món dominat pels homes.

«Sempre que es parli d'escacs ens va bé i, ara, passa», destaca el president del CE Gerunda, Josep Serra. El club gironí té a la seva plantilla una desena de dones, d'un total de 120 jugadors. Marta Pales i Olga Costabella són dues gironines als quals els escacs ha encisat. L'interès no els va pas néixer de petites a cap de les dues, sinó més tard. Tanmateix, amb el temps, aquest interès es va traduir en afició fins al punt de decidir federar-se. «Sempre m'han agradat les matemàtiques i els jocs de lògica. Soc arquitecta i va una mica lligat», explica Pales, que reconeix que és molt poc habitual trobar dones que juguin a escacs. «Quan vaig arribar tot eren homes i és veritat que veure un ambient tan masculí et feia fer una mica enrere», explica, alhora que recorda que en un els primers tornejos on va participar «era l'única dona entre una vuitantena d'homes». Pales confessa que sempre l'han tractat «molt bé» malgrat que considera que «encara» hi ha «un masclisme interior, que s'amaga de portes enfora». Per a Pales, la protagonista de Gambito de Dama «no pot ser cap ideal per a ningú» per tots els problemes que té. En aquest sentit, però, sí que entén que la sèrie «pot fer augmentar l'interès» pels escacs en general. «No crec que faci que s'hi engresquin més les dones que els homes», considera.

Costabella, de 39 anys, va entrar al món dels escacs estirada per una amiga. «No hi havia jugat mai fins fa poc. Em va enganxar i he anat agafant-hi afició fent cursos i tornejos», diu alhora que confessa que quan juga «si acabo cansada mentalment, em sento realitzada; sinó perdo el temps». Costabella també ha vist Gambito de Dama i li ha agradat «molt». Tanmateix, al mateix temps considera que se'n fa «un gra massa» perquè la protagonista és simplement «una noia superdotada». Costabella explica que és «ben estrany» trobar-se dones en tornejos d'escacs. De fet, considera que les dones, si han de fer esport, «van al gimnàs» perquè «la ment és un a més a més».