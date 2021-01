Cornejo reforça el lideratge i Al-Attiyah retalla 3 minuts a Peterhansel

Quatre jornades li queden al Dakar per tancar l'edició d'aquest 2021 i tot està per decidir. La vuitena etapa, celebrada ahir entre Sakaka i Neom, de 334 quilòmetres d'enllaç i 375 d'especial, va permetre que el xilè José Ignacio Cornejo (Honda) reforcés el seu lideratge. Va ser el més ràpid del dia, superant per un minut i cinc segons l'australià Toby Price (KTM), el seu principal perseguidor a la general. No va tenir tanta sort Joan Barreda, que va cedir cinc minuts i 47 segons. És cinquè però té un desavantatge de 16:05 respecte a Cornejo, que fa que sigui ben complicat lluitar pel títol.

En cotxes, el qatarí Nasser El Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) va guanyar l'etapa amb un marge de 52 segons respecte a Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW) i retalla així tres minuts al francès Stéphane Peterhansel, líder de la general amb ara només quatre minuts i 50 segons de marge. Mal dia per a Isidre Esteve, que va punxar dos cops i ara és 23è a la general.