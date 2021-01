L'Uni rep el Tenerife abans d'encarar la bombolla de l'Eurolliga

Després del partit contra l'Al-Qázeres, en què l'equip es va desempellegar de la minsa expedició extremenya -quatre professionals i tres júniors- per 85-37, l'Spar Girona torna aquest vespre a la realitat de la competició. Les d'Alfred Julbe reben la visita del Ciudad de La Laguna Tenerife en el darrer partit abans de la segona bombolla de l'Eurolliga de la setamana que ve a Schio. Un fet, la proximitat de la gran cita europea, que no hauria de condicionar el partit d'avui. Així, almenys, ho veu Julbe. «Som un grup de jugadores que estan acostumades a aquestes situacions de continuïtat». Això sí, el tècnic reconeix que la preparació del partit d'avui no pot anar deslligada de la bombolla. «És inevitable que en la feina de preparació es fusiona una mica partit específic i la bombolla. Tanmateix, hauríem d'estar preparades perfectament per concentrar-nos i fer la feina que toca», deia.

Abans de pensar en el Riga, l'Ekaterinburg o l'Schio, l'Uni ha de complir avui a Fontajau contra un Tenerife que, es troba en la mateixa situació que les gironines. Les canàries disputaran també la setmana que ve la bombolla de l'Eurocup. El Tenerife s'ha reforçat les últimes setmanes amb Krisztina Raksányi i Farhiya Abdi, que li han permès fer un salt de qualitat en la lluita per la quarta posició. «Ha millorat molt. El Tenerife, com molts altres club, han vist les mancances que tenien i han signat un parell de jugadores per compensar-les».

Julbe avisava els scouts dels rivals de l'Eurolliga que avui, l'Uni «amagarà coses». Per al partit d'aquest vespre, però, sí que el tècnic ja sap que podrà recuperar Julia Soler.