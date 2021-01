Les eleccions al Barça s'ajornen fins al 7 de març i es podria votar per correu

Les eleccions al Barça s'ajornen fins al 7 de març i es podria votar per correu

Les eleccions a la presidència del FC Barcelona, inicialment previstes per al 24 de gener, es posposaran fins al 7 de març i es plantejarà la possibilitat del vot per correu. Aquestes són les dues principals decisions adoptades entre la junta gestora, presidida per Carles Tusquets, i els tres candidats a la presidència (Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa) en una reunió que es va prolongar ahir durant pràcticament dues hores en les oficines del club català.

Fonts pròximes a les diferents candidatures confirmen que la data és la més pròxima a la inicialment prevista tenint en compte l'evolució epidemiològica. La possibilitat que el Govern de la Generalitat agilitzi el vot per correu, situació no contemplada en la llei de l'Esport català i per tant no inclosa en els estatuts del club blaugrana, és un altre dels assumptes tractats.

El tràmit parlamentari que ha de fer-se per poder utilitzar el vot per correu està previst que duri un mes, i la data definitiva de les eleccions dependrà de quan quedi aprovada la mesura.

«El que és més lamentable de tot plegat és que qui surti més perjudicat d'aquest ajornament és el Barça. Tots estem d'acord que el club no pot esperar més a tenir president i junta directiva», va explicar Joan Laporta als mitjans de comunicació després de la reunió amb als altres candidats i el president de la gestora.

El candidat va anunciar que, a part del vot per correu, una de les mesures que es prendran de cara a la nova data de les eleccions serà «incrementar el nombre de seus». Per al 24 de gener n'hi havia previstes 10.

«La data del 7 de març s'ha triat per dos motius: perquè el pic de la pandèmia ja haurà començat a descendir i per esperar l'aprovació de vot del correu», va informar Laporta.

D'altra banda, el candidat Víctor Font va dir després de la reunió que «el pla és que les eleccions siguin a principis de març amb la màxima seguretat, amb més punts de votació i amb el vot per correu». A més a més, va considerar que «cal tranquil·litzar el barcelonisme» perquè «totes les decisions que prengui la Gestora es faran amb consens».

Per últim, Toni Freixa deixa l'anàlisi de la situació per a una compareixença amb els mitjans de comunicació que està prevista per a avui al migdia.

Els precandidats i la Gestora també han arribat a un acord per demanar un pòlissa de crèdit amb l'objectiu de tenir liquiditat a curt termini i poder afrontar les obligacions econòmiques del club.

A més a més, s'ha descartat el fitxatge en aquest mercat d'hivern del central del Manchester City Éric García, una de les pretensions de l'entrenador Ronald Koeman i el secretari tècnic Ramon Planes per reforçar l'equip. García, jugador format a La Masia, acaba contracte aquest 30 de juny i aquest estiu podrà arribar al club blaugrana sense pagar traspàs. En canvi, ara el Manchester City el taxa en uns 5 milions d'euros. D'aquesta manera, si no hi ha canvis de darrera hora, el Barça haurà d'encarar el que queda de temporada amb Araujo, Lenglet, Umtiti i el jove Mingueza de centrals, a l'espera que Gerard Piqué es recuperi.