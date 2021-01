Èpica classificació de l'Uni per als quarts de final de l'Eurolliga (77-74)

L'Spar Girona ha fet història aquesta nit classificant-se per primera vegada pels quarts de l'Eurolliga. En un sofert partit contra l'Schio, les de Julbe han perdut de 3 (77-74) i han fet bona la victòria de 4 punts obtinguda a Fontajau (85-81) per quedar segones de grup i seguir vives a la màxima competició continental. Ha sigut una batalla èpica, que no s'ha decidit fins el darrer segon.

L'inici de partit de l'Spar Girona ha sigut de somni, arribant a dominar de 12 (16-28), i fins i tot de 14 (18-32) a l'inici del segon quart, amb Reisingerova i Araújo brillant. Però la fluidesa ofensiva de l'equip s'ha anat apagant i, mentretant, entre Gruda i Achonwa han anat retallant la diferència. Al descans s'hi ha arribat amb sis punts de renda per a l'Uni (36-42).

L'Uni ho ha passat realment malament en el tercer quart, quan de sortida l'Schio amb un parcial de 8-0 s'ha posat per primera vegada per davant (44-42). La cosa no s'ha quedat aquí perquè l'equip gironí, negat en el triple, ha aturat la producció ofensiva. Les italianes, liderades per Achonwa, han arribat a marxar de 9 (56-47) a 3:31. Però ja sense Alfred Julbe a la banqueta, desqualificat després d'haver rebut la segona tècnica, ha arribat la reacció de l'Spar: 0-8 de parcial per entrar a l'últim parcial amb tot obert (58-57).

A poc menys de set minuts pel final l'Schio ha tornat a tenir la classificació amb un triple de Sotana que els donava un +7 (65-58), obligant a David Muñoz a demanar temps. Eldebrink ha fet un triple per l'esperança (66-62). S'entrava als darrers cinc minuts. L'Schio ha tornat a marxar de 8 (70-62) i l'Uni ha respost amb un 0-4 gràcies a un bàsquet d'Araújo i un altre de Reisingerova (70-66). Una recuperació de Vasic a 2:40 ha permés Gray posar l'equip gironí dos a sota (72-70), resultat que les classificava. La defensa de l'Uni tornava a ser efectiva, i en atac, s'havia recuperat la confiança. A 1:32 el marcador era de 74-70 després de dos tirs lliures d'Achonwa. En la següent jugada un 2+1 d'Eldebrink situava el 74-73. Schio i Uni han errat dos atacs. Quedaven 39 segons i l'Uni continuava amb un marcador que el seguia classificant. Sotana ha clavat un triple (77-73). A 14 segons Reisingerova ha rebut una falta. Ha fallat un dels tirs (77-74). I en l'atac per guanyar de 5 i classificar-se, Achonwa, la figura de l'equip italià, ha errat el tir. L'Uni estava a quarts de l'Eurolliga