L'Olot traspassa a Lluís Aspar al Sevilla

L'Olot és un expert en formar les perles gironines. Si aquest estiu el club garrotxí veia com el figuerenc Pep Chavarría volava cap al Saragossa per començar una nova etapa a Segona A, ara ha tancat un acord per traspassar a Lluís Aspar. El jove defensa de Molló, de 20 anys, fitxa pel Sevilla i jugarà amb el filial a Segona B.





[OFICIAL]: Acord amb el @SevillaFC pel traspàs de Lluís Aspar al seu filial @CanteraSFC. El jove de Molló, sorgit del planter olotí, ens deixa després de quatre cursos al primer equip. Moltíssima sort, @lluis_am23! Segueix creixent! | https://t.co/f30H01FGPa #GràciesAspar #2bg3 pic.twitter.com/MoownA1ggm — UNIÓ ESPORTIVA OLOT (@UEO1921) January 22, 2021

Aspar havia refusat ofertes de diversos equips des que va debutar a la categoria de bronze la temporada 2017-18 de la mà de Martín Posse, però l'oferta del Sevilla ha estat massa temptadora.