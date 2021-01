La base d'Hostalric Clàudia del Moral s'incorpora a l'Uni

Després de la sortida d'Helena Oma, l'Spar Girona incorpora a Clàudia del Moral a les seves files. La base (Hostalric, 1996) arriba després d'estar quatre anys a St. Bonaventure University, de la divisió 1 de la NCAA. L'Uni necessitava fer una incorporació perquè la normativa obliga tenir 4 fitxes espanyoles a la plantilla, i sense Oma, s'havia quedat amb només tres (Laia Palau, María Araújo i Júlia Soler). Del Moral s'incorporarà dilluns a la plantilla.

Abans de viatjar als Estats Units, la jugadora va estar sis anys a la base de l'Uni Girona. Pere Puig, director esportiu de l'Spar Girona, ha valorat el fitxatge: "No és la posició de l'Helena, però ens anirà molt bé, ja que després de la lesió de la Núria Bagaria la Laia i la Chelsea podran entrenar juntes al mateix equip. La Clàudia des de petita que coneix la filosofia de l'Uni. Un cop es posi en forma s'adaptarà molt ràpidament a l'esquema d'Alfred Julbe". Puig ja havia advertit que la complicada situació econòmica feia inviable fitxar una jugadora professional, i davant la voluntat de no fer pujar ningú del GEiEG Uni per no debilitar-lo, s'ha trobat l'opció de Clàudia del Moral.

La base és l'onzena jugadora confirmada per a la plantilla de l'Spar Girona, juntament amb Júlia Soler, Paola Ferrari, Sonja Vasic, Chelsea Gray, Laia Palau, María Araújo, Frida Eldebrink, Julia Reisingerová, Adaora Elonu i Giedre Labuckiene. Amb ella, l'equip es dóna per tancat.