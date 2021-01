Punt i final a la ratxa al Narcís Sala

Camí dels tres mesos anava el Figueres sense perdre. Una ratxa positiva l'havia dut a acostumar-se als bons resultats. Tres victòries i quatre empats dels últims set partits. Números rodons, que fan patxoca, i que servien a la Unió per escalar posicions ambicionant quelcom més. Tot, amanit amb només tres gols encaixats. Fins ahir, quan va tocar visitar el Narcís Sala, on es va posar punt i final a la ratxa. Contra un equip marcat pels interrogants i que acabava de cessar el seu entrenador, Mikel Azparren, el conjunt empordanès es va quedar sense capacitat de resposta i va tornar a perdre, cosa que no feia des de principis del mes de novembre.

La cosa es va començar a tòrcer aviat, quan Kilian feia el primer transformant amb precisió un llançament de falta. S'acabava de superar el quart d'hora de joc i el camí ja feia pujada. Ja abans del descans, Salamero va fer un parell de canvis però l'intent de revifalla no va fructificar, sobretot quan Serramitja eixamplava les distàncies rematant una centrada de Ferrón al 68. Kuku, a pocs minuts del final, sentenciava amb el tercer i era Marc Medina qui maquillava una mica el resultat al llindar del descompte, quan va transformar un penal enganyant el porter Arnau.