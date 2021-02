Pol Prats aterra a Olot i el davanter que desitja el Llagostera haurà d'esperar

Més que noms, el que més necessita ara mateix l'Olot són punts. Però com que tot suma, el club no ha tancat els despatxos al gener i ha seguit treballant per intentar completar una plantilla de garanties. Si a principis de gener s'escollia el balear Samu Pinto per al mig del camp i la setmana passada s'anunciava la incorporació del polivalent defensa Genís Montolio i la conseqüent marxa de Chabboura, l'últim dia de mercat servia per engreixar una mica més el vestidor. Gairebé sobre la botzina es tancava la cessió de Pol Prats, un extrem de 21 anys que arriba prestat pel Nàstic fins al final de temporada. Amb el conjunt grana només ha disputat tres partits aquesta temporada (24 minuts) i espera ara tenir més protagonisme amb Gabri Garcia. Tres cares noves a l'hivern per part de l'Olot, que iniciava els moviments incorporant Samu Pinto, abans d'obrir la porta de sortida a Lluís Aspar rumb al filial del Sevilla. Aquest adeu i les lesions de Baró i Mas obligaven a fitxar un defensa i per això arribava Montolio, però també s'ha volgut apuntalar l'atac i és aquí on entra Prats. Se'l defineix com un extrem ràpid, tècnic i amb molta projecció.

Sense novetats a Llagostera

El Llagostera va intentar ahir completar la plantilla però no hi va haver sort. Oriol Alsina pentinava el mercat tot buscant un davanter que tingués gol, una de les assignatures pendents de l'equip fins ara. No va poder ser. Durant dies, el club s'ha mogut i ha obert diverses carpetes, encara que cap dels intents ha acabat sortint bé. A prop es va estar dies enrere de lligar l'arribada del català Boris Garros, que ha acabat reforçant l'atac del CD El Ejido. Fins i tot ahir existia la possibilitat de tancar una cessió, operació que tampoc es va poder concretar. Ara bé, com que la plantilla disposa encara d'alguna fitxa lliure, existeix la possibilitat de lligar la incorporació d'algun futbolista que estigui a l'atur, alternativa que es veu amb molt bons ulls. Aquestes últimes setmanes, a l'adeu d'Èric Jiménez, rumb al Prat, se li unia l'alta federativa de David Bigas i l'aterratge d'Alejandro Marcos. El central, cedit pel Castelló, cobrirà així la baixa per lesió de Lucas Viale, que va ser intervingut i s'estarà entre quatre i sis mesos sense poder jugar.