Triomf èpic del Banyoles a casa

Dos minuts de somni a la segona meitat, i gràcies a un gol de Pime, que va marcar un doblet, i un altre de Ferru, van ser suficients perquè el Banyoles superés ahir a casa el Sant Andreu per 3-1. Els barcelonins, que arribaven com a favorits, van posar l'empat mitjançant Noguera. No obstant això, l'igualada va durar escassament un minut després que Ferru tornés a avançar els locals segons abans que Pime fes el 3-1 final.

La dita «entrenador nou victòria segura» no va funcionar al Banyoles amb Kiku Parcerisas. El nou entrenador banyolí s'ha esperat al seu tercer per sumar els seus primers tres punts. No obstant això, va aconseguir la fita de la millor manera: superant el Sant Andreu a casa. Parcerisas va fer servir un onze amb vàries cares noves com la dels jugadors del filial, el Cornellà, Ivan Torreblanca i Ousman. L'aposta, en principi, era arriscada. La primera ocasió va ser per al nou fitxatge Bargalló des de la frontal de l'àrea. La rèplica va ser de Pime dos minuts abans que el mateix jugador marqués des del punt de penal el primer dels dos gols d'ahir que servia per obrir el marcador. La primera meitat va acabar amb l'alegria en el marcador però amb el mal gust de boca pel canvi d'Ousman al minut 40 per una lesió muscular al quàdriceps. A la represa sacseig de banquetes per ambdós bàndols. El Sant Andreu va fer entrada de diversos jugadors per intentar retallar distàncies. La proposta li va funcionar, Noguera va posar l'empat a 1 però la igualada no duraria gaire, exactament un minut. Ferru va tornar a avançar els seus amb la testa i un minut després Pime va posar el 3-1 definitiu.