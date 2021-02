Jose deixa el Palamós després d'un any decebut amb el «tracte humà»

El veterà defensa Jose Martínez va anunciar ahir a través de les xarxes socials que ha deixat de ser jugador del Palamós, on havia arribat ara fa un any, el gener de 2020, procedent de l'Olot. L'exjugador del Girona, de 37 anys, se'n va «decebut amb el tracte humà» que li ha donat el degà i denuncia que la majoria de futbolistes del club, que milita a Primera Catalana, s'han vist «desemparats» des que va esclatar la pandèmia, primer amb l'aturada de les competicions pel confinament, i posteriorment, quan aquesta temporada es va reprendre la lliga però al cap de dues jornades el Procicat la va tornar a interrompre. Ara que la Generalitat permet que aquesta categoria es pugui reprendre (en teoria ho farà el cap de setmana del 27-28 de febrer, segons la previsió de la Federació), Jose ha acabat considerant que veu el retorn «precipitat» i ha optat per plegar.

«Vaig arribar al Palamós amb molta il·lusió el gener de 2020, necessitava jugar i tornar-me a sentir important després de no comptar gaire al final a l'Olot. Però amb prou feines vaig poder jugar quatre partits i va arribar el confinament i el final de la lliga, i ja aleshores vam estar entrenant molts mesos en solitari sense pràcticament tenir informació del club», revelava ahir el futbolista gironí. Jose, a l'estiu, i veient que la competició es reprendria, va acceptar seguir al Palamós adaptant les condicions al nou escenari de retallades provocat per la pandèmia. Però la Primera Catalana només va poder disputar dues jornades, i resta aturada des de mitjans octubre. «Hem cobrat només un mes perquè la resta no hem jugat. Tots entenem la situació, i teníem un gran vestidor, però hem tornat a passar tres mesos aturats sense que s'hagin preocupat per nosaltres. Els ha fallat el tracte humà», apunta.

Veient «precipitat» el retorn, la plantilla va demanar al club quins protocols seguiria en el retorn de la competició. Hi havia molts dubtes sobre si es podrien fer proves als futbolistes abans dels partits per garantir-ne la seguretat. Afageix el lateral que «al final decideixo plegar per la part humana, jo m'he sentit apartat i desemparat, i tot i que la setmana passada vam reprendre els entrenaments i mantenia la il·lusió, he acabat veient que així no tinc ganes de competir». De projectes no n'hi falten. És el director esportiu del Vilablareix, on probablement ara s'entrenarà amb l'equip de Tercera Catalana, «amb els amics». També impulsa Tecnificació JM, que fa entrenaments personals per a esportistes aprofitant la seva experiència, i organitza campus per Setmana Santa i l'estiu. De moment es resisteix a parlar, però, d'una retirada definitiva.

Abans de jugar amb el Palamós i l'Olot, Jose s'havia convertit en un històric del Girona, club on va arribar a Tercera, i hi va viure fins i tot els primers anys a Segona A. En va marxar el 2013 per anar a l'Omonia Nicòsia i, una temporada més tard, al Múrcia.