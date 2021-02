L'Spar Girona s'enfrontara al Movistar Estudiantes als quarts de final de la Copa de la Reina de València segons el sorteig que s'ha fet aquest matí. La Copa es disputa entre el 4 i el 7 de març. En el cas de l'Uni, disputarà el seu partit de quarts el mateix dijous 4, en un horari encara per decidir a l'espera dels operadors televisius. No es pot dir que l'Uni hagi tingut gaire sort perquè en unes hipotètiques semifinals es pot trobar el Perfumerías Avenida, que va per aquest mateix costat del quadre. Les castellanes s'enfrontaran a quarts amb l'Ensino Lugo.





Quarts de final

L'endemà divendres es jugaran els altres dos partits de quarts: València-IDK Euskotren i Gernika-La Laguna Tenerife. Els horaris també s'han de concretar. Les semifinals es jugaran dissabte i la gran final està programada pel diumenge 7 de març al migdia., tot i que a la primera volta va tenir molts problemes a Fontajau (88-78) i va haver d'arribar a la pròrroga. A Madrid el triomf va ser més còmode, 54-71.Dijous: Perf. Avenida-Ensino Lugo ///Divendres: València-IDK Euskotren /// Gernika-La Laguna Tenerife