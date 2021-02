La Ciutat Esportiva Blanes ha allotjat avui el primer partit federat d'aquest 2021

Aquest dissabte la Ciutat Esportiva Blanes ha reprès les competicions suspeses per la COVID-19 des de l'any passat, allotjant el primer partit del 2021. Els jugadors de l'equip Juvenil A del Blanesport-83 Futbol Sala han pogut estrenar la seva nova temporada esportiva 2020-2021 –que s'hauria d'haver iniciat l'any passat, rebent a terreny propi l'equip del Sant Julià de Lòria.

El partit s'ha tancat amb victòria blanenca per 5 gols a 2, marcats pels blanencs Eudald, Tomy, Eric, Ivan i Gerard. Actualment, l'equip Juvenil A del Blanesport-83 juga a la categoria de Divisió d'Honor, que dóna accés a la categoria Nacional. Aquesta categoria ha encetat la competició aquest cap de setmana del 20-21 de febrer, i la lliga es preveu que es tanqui el cap de setmana del 12-13 de juny, si no hi ha cap nou canvi.



Els partits de les competicions es continuen jugant sense públic

Tal com determinen les mesures de contenció COVID, el partit d'aquest dissabte s'ha jugat a porta tancada, sense públic assistent, però les ganes de reprendre la competició i l'entusiasme dels jugadors ha sigut prou intensa com per donar-li l'escalf que mereix tota competició. La pandèmia que va congelar l'inici d'una temporada que hagués hagut de començar a finals del 2020 també ha significat haver d'escurçar necessàriament la duració de la lliga.

D'aquesta manera, es disputarà en una sola volta, i es jugaran un total de 13 partits, amb un sistema de competició que consistirà en què els dos equips que guanyin la lliga es classificaran automàticament per accedir a la Lliga Nacional. Per contra, els qui acabin situats en les tres darreres posicions, baixarien de categoria, a Primera Catalana.



Noves mesures anti-COVID aprovades aquest mes de febrer



El què ha permès aquest dissabte poder reprendre l'activitat esportiva a l'interior de l'equipament blanenc ha estat la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat el passat 6 de febrer. Prorrogaven i modificaven les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya, incloent un apartat que es refereix exclusivament a les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives.

Més concretament, detallaven que es podien fer les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional. També es permetien totes aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals. En tot cas, el què és inherent a totes elles és que s'han de celebrar sense l'assistència de públic. Pel que fa a la resta de competicions esportives que es juguen arreu del país, es manté l'ajornament.