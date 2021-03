Alfred Julbe: «Ens hem recompost dels problemes del tercer quart i després hem fet les coses molt bé»

Després de la victòria èpica davant el Perfumerías Avenida (78-91), el tècnic de l'Spar Girona, Alfred Julbe declarava que l'equip s'ha «recompost dels problemes del tercer quart i a partir de llavors hem fet les coses bé gràcies al treball defensiu i hem tingut personalitat en els petits detalls». El tècnic barceloní també explicava que en el moment en el qual les castellanes s'han posat 12 amunt (60-48) «és molt fàcil clavar-se punyals», però després l'equip ha «sabut mantenir-se dins el partit» i aconseguir classificar-se per la final de la Copa a la pròrroga.

Julbe també afirmava, amb un to una mica irònic que «hem de negociar amb les jugadores fins a quina hora poden celebrar avui la victòria», perquè recordem que encara queda una final per endavant. «Fem broma, però s'ha de gaudir», sentenciava.

Per altra banda, l'entrenador del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez explica que «l'Uni ha sigut millor en el tram final de partit, en l'últim quart i en la pròrroga. Han jugat aquest tram final molt bé, amb encert i amb frescor i a nosaltres ens ha faltat això». Iñiguez també lamentava arribar «condicionats al partit per temes físics, i se'ns ha notat al final, però no ha de servir d'excusar».