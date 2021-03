La 2a Catalana no es reprendrà

Els efectes de la pandèmia continuen notant-se a l'esport amateur. En futbol, la Primera Catalana es va reprendre el cap de setmana passat i ja s'han jugat un parell de jornades, i d'aquí a quinze dies estava previst que es posessin altre cop en marxa la resta de categories amateurs fins als 16 anys. És a dir, Segona Catalana, Tercera Catalana, Quarta Catalana i totes les categories de juvenil. Tanmateix, ahir a la tarda la Federació va fer marxa enrere amb la represa de la Segona Catalana «per la impossibilitat d'aplicar el pla de competició». La junta directiva de la Federació va consultar els clubs de la categoria amb una enquesta i alguns es van mostrar contraris a reanudar la temporada. Haver de jugar unes quantes jornades entre setmana complicava molt les coses per a uns equips i jugadors absolutament amateurs i feia impossible, també, acabar-la abans del 30 de juny. Arran d'aquesta decisió, la Federació proposarà un nou format de competició, d'inscripció volutnària i sense ascensos ni descensos. Per contra, la Tercera i Quarta Catalana sí que acabaran la temporada, amb els ascensos i descensos corresponents.

Amb vistes a la nova temporada 2021-22, la intenció és que la nova Segona Catalana s'estructuri en 8 grups dividits cadascun en 2 subgrups. I és que com que la Primera i la Quarta Catalana sí que acabaran la competició i hi haurà efectes classificatoris amb ascensos i descensos, caldrà necessàriament una reestructuració de la categoria per al curs que ve. Així, la Segona Catalana 21-22 tindrà 30 equips més pels descendits de Primera Catalana i els ascendits de Segona i estarà formada per un total de 156 equips.

En l'enquesta de la Federació als clubs de Segona Catalana de la demarcació, només 5 es van mostrar a favor de la represa de la competició. En canvi, un total de 16 van votar-hi en contra, mentre que un no va contestar.

Sigui com sigui, i llevat de la Segona Catalana que ha estat impossible de reprendre, el futbol amateur continua la seva tornada. La Primera Catalana ja està en dansa i aquesta setmana començaran també a disputar-se amistosos entre equips de Tercera i Quarta Catalana i juvenils. Mentrestant, les categories de futbol base més avall de juvenil continuen a l'espera del permís del Procicat per saber si podran reprendre la competició. De moment, la mainada menor de 16 anys continua entrenant-se sense poder disputar partits els caps de setmana.