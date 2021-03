El Llagostera necessita frenar el líder per no patir

Els Llagostera-Nàstic han estat sempre partits de la màxima. Aquella final del play-off d'ascens a Segona Divisió A del 2014 queda lluny però la rivalitat entre els dos clubs perdura i fa que siguin sempre partits especials. Gironins i tarragonins es tornen a veure les cares aquesta tarda al Municipal en un partit on els d'Oriol Alsina hi tenen molt més en joc que no pas els grana. Després de perdre contra el Barça B el cap de setmana passat (4-2), els llagosterencs van dir adeu virtualment a les opcions de lluitar per ser a la fase d'ascens. Ara, amb tres jornades per endavant, els d'Alsina necessiten sumar per assegurar-se un lloc a la fase intermitja i no complicar-se la vida els últims partits.

«Tota la temporada és igual en aquest grup. Hi ha tanta igualtat que guanyant fins i tot ens podríem assegurar matemàticament ser a la lligueta del mig, però perdent ens complicaríem molt la situació«, diu Alsina. El Llagostera té un coixí de dos punts respecte a l'Hospitalet, vuitè i primer equip que jugaria la fase per evitar el descens a 3a RFEF, mentre que el tercer lloc és a 6 punts i sembla ja inabastable.

L'empresa d'avui és realment complicada. «Ens enfrontem a un rival top que té dues plantilles de màxim nivell. A més a més, s'adapta molt bé al nostre camp perquè té jugadors físics i un entrenador que té la mà trencada en partits d'aquest tipus», reconeix un Alsina que, això sí, avisa. «No serà fàcil per al Nàstic». El tècnic té les baixes de Lucas Viale, lesionat, i algun dubte, mentre que Joan Maynau podria reaparèixer un cop superada la lesió muscular que va patir pràcticament només arribar.

Després del partit d'avui contra el Nàstic, el Llagostera ha de visitar l'Olot i tancarà la compètició regular rebent el Prat al Municipal.