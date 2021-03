El Barça presenta Pau Gasol com a nou jugador

El pivot internacional català Pau Gasol, que aquest dijous ha estat presentat com a nou jugador del Barça, ha explicat que no volia "acabar amb una lesió" la seva carrera com a jugador: "per això estic aquí", ha dit.

"Torno amb il·lusió i la mateixa ambició amb la qual me'n vaig anar fa vint anys. Ja no sóc el jugador que era fa vint, ni fa deu, però m'ho prenc com una oportunitat especial de tornar a casa i d'ajudar un equip que està en un gran estat de forma", ha afirmat.

Acompanyat dels seus pares, la Marisa i l'Agustí, de la seva dona Catherine i de la seva filla Elisabet Gianna, Pau Gasol ha viscut la seva presentació en el Palau Blaugrana, en un acte presidit per Joan Laporta, el nou màxim mandatari del club català.

Durant el seu parlament, Laporta ha recordat a Gasol que ho ha guanyat tot com a jugador, però li falta un títol "i tots sabem quin és", li ha apuntat, animant-lo a aconseguir-ho aquesta temporada.

"Tant de bo. Una de les meves aspiracions és ajudar l'equip a guanyar l'Eurolliga, que és el títol que comentes que em falta", li ha respost el jugador de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

A la seva posada de llarg Pau ha posat amb la samarreta blaugrana amb el '16' a l'esquena, també han assistit el seu excompañny en la seva primera etapa com a blaugrana i ara el seu entrenador, Sarunas Jasikevicius, i els tres capitans (Pierre Oriola, Adam Hanga i Nikola Mirotic).

També el director de gestió de la secció, Nacho Rodríguez, i el secretari tècnic del bàsquet formatiu del club, Joan Carles Navarro, un altre excompany en el Barça i en la selecció, un dels seus millors amics i el principal responsable que estigui de tornada.

Pau Gasol porta entrenant-se amb el seu nou equip des del 18 de març. "Estem treballant i progressant bé. Amb bones sensacions i content on estem. Fa dies que veig la llum, encara que sempre cal tenir els peus en el terra", ha explicat.

I és que el gran dels Gasol sap que té 40 anys i que la seva lesió, una fractura de l'escafoide tarsià del peu esquerre que l'ha tingut sense jugar els últims dos anys, és "una lesió greu que hagués retirat a qualsevol altre jugador".

Per això, no va voler posar data al seu retorn ni tampoc avançar si és possible seguir més enllà dels Jocs Olímpics de Tòquio, "tot i que no sóc una persona que descarti res en la vida", ha postil·lat.

Mentrestant, Gasol insisteix a seguir treballant "a millorar dia a dia", amb l'objectiu de "tornar a competir ràpid" i poder així ajudar un equip que va "pel bon camí" per aconseguir que aquesta temporada "sigui especial".

"Em trobat un equip espectacular, companys magnífics i un ambient perfecte. Però tot està per decidir", adverteix Pau Gasol, conscient que encara està tot per guanyar. "I jo necessito agafar ritme per poder aportar la meva qualitat", ha sentenciat.