Pau Gasol: «Vinc per ajudar el Barça a guanyar l'Eurolliga»

El pivot internacional català Pau Gasol, que ahir va ser presentat com a nou jugador del Barça, va explicar que no volia «acabar amb una lesió« la seva carrera com a jugador: «per això estic aquí«, va dir. «Torno amb il·lusió i la mateixa ambició amb la qual me'n vaig anar fa vint anys. Ja no sóc el jugador que era en fa vint, ni en fa deu, però m'ho prenc com una oportunitat especial de tornar a casa i d'ajudar un equip que està en un gran estat de forma», va afegir.

Acompanyat dels seus pares, la Marisa i l'Agustí, de la seva dona Catherine i de la seva filla Elisabet Gianna, Pau Gasol va viure la seva presentació en el Palau Blaugrana, en un acte presidit per Joan Laporta, el nou màxim mandatari del club.

Durant el seu parlament, Laporta va recordar a Gasol que ho ha guanyat tot com a jugador, però li falta un títol «i tots sabem quin és», li va apuntar, animant-lo a aconseguir-ho aquesta temporada. «Tant de bo. Una de les meves aspiracions és ajudar l'equip a guanyar l'Euroliga, que és el títol que comentes que em falta», li va respondre el jugador de Sant Boi de Llobregat.

A la seva presentació -Pau va posar amb la samarreta blaugrana amb el '16' a l'esquena, també hi van assistir el seu excompañny en la seva primera etapa com a blaugrana i ara el seu entrenador, Sarunas Jasikevicius, i els tres capitans (Pierre Oriola, Adam Hanga i Nikola Mirotic). També el director de gestió de la secció, Nacho Rodríguez.