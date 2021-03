Araújo, Vasic i Julbe (Uni) opten als premis de l'Eurolliga

Amb només quatre supervivents i un desenllaç imminent, l'Eurolliga femenina coronarà el Perfumerías, Fenerbahçe, Sopron o Ekaterinburg el proper 17 d'abril. No hi serà un Spar Girona que ha fet història en la màxim torneig continental arribant més lluny que mai per plantar-se fins als quarts de final, el seu sostre a partir d'ara. A l'espera que es disputi la Final a Quatre a Turquia d'aquí a unes tres setmanes, la competició ha obert les votacions per escollir les millors jugadores i també tècnics d'aquesta edició. Entre les candidates, dues jugadores de l'Uni: Sonja Vasic i María Araújo. S'hi suma un tercer convidat, perquè Alfred Julbe també opta a un reconeixement.

Tot aquell que ho desitgi pot votar a través de la pàgina web de l'Eurolliga i fer-ho les vegades que vulgui sempre que deixi un marge de 24 hores entre votació i votació. Els premis disposen de sis categories diferents. Araújo i Vasic en comparteixen una, la que engloba aquelles jugadores més ofensives o interiors. L'anomenat frontcourt. Competeixen, entre d'altres, amb Katie Lou Samuelson, d'un Perfumerías Avenida que suma més candidates en d'altres categories: Sílvia Domínguez i Tiffany Hayes com a jugadores del backcourt, més exteriors o del perímetre.

Araújo i Vasic també es poden votar com a MVP del torneig. La jugadora més valuosa. Són dues de les 24 aspirants a aquest guardó. Com els passa a Sílvia Domínguez, Samuelson i Hayes. O d'altres com ara la millor anotadora del torneig, Alina Iagupova (Fenerbahçe), amb 20,6 punts per partit. La defensora de l'any i la millor jove són d'altres dues categories abans d'arribar a la de millor entrenador. I és aquí on hi apareix Alfred Julbe. No és l'únic possible guanyador. Li tocarà competir amb Roberto Íñiguez (Perfumerías), amb qui s'ha creuat més d'una declaració darrerament. Hi són també Valery Demory (Asvel), David Gaspar (Sopron), Efe Guven (Galatasaray), Víctor Lapena (Fenerbahçe) i Miguel Méndez (Ekaterinburg).