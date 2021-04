Centenars d'aficionats acomiaden la Real ignorant les mesures de seguretat

Centenars d'aficionats de la Reial Societat han acudit aquest divendres a les instal·lacions de Zubieta per a acomiadar a l'equip, que viatja avui a Sevilla per a disputar demà la final de la Copa del Rei. Tot i que el col·lectiu Bultzada, que havia convocat a l'afició en l'exterior de Zubieta, havia cridat a respectar les distàncies de seguretat per a evitar contagis per la covid-19, durant la sortida de l'autobús de l'equip es van produir aglomeracions, igual que va ocórrer dijous en Lezama en el comiat de l'Athletic Club

Els aficionats s'havien disposat en els marges de la carretera que connecta el camp Z7 de Zubieta amb la nacional N-I.

En el moment que va sortir l'autobús, nombrosos aficionats s'han saltat els cordons de seguretat i s'han amuntegat davant de l'autocar, que ha abandonat lentament la zona.