Un insult racista a Diakhaby esquitxa el Cadis-València

El partit que el Cadis i el València van disputar al Ramon de Carranza, i que va acabar amb victòria local (2-1), va estar esquitxat per la polèmica després que la primera part s'hagués d'interrompre durant uns quants minuts perquè Mouctar Diakhaby marxés del terreny de joc visiblement enfadat. El jugador havia tingut una picabaralla amb Juan Cala, del Cadis, que el va insultar pel seu color de pell. El matx es va reprendre però sense Diakhaby, que es va negar a jugar més. Sí que va saltar a la gespa Cala, que seria substituït al descans per Marcos Mauro, l'autor del gol del triomf del seu equip.

Després del xiulet final, reaccions a banda i banda. Álvaro Cervera, entrenador del Cadis, va assegurar que «crec el meu jugador i ell m'ha dit que no l'ha insultat. Si ho hagués fet hauria de tenir un càstig». El club gadità va emetre un comunicat exposant el seu rebuig davant «qualsevol situació racista» tot assegurant que no dubta «de l'honestedat dels integrants de la plantilla». Del València va parlar el capità, José Luis Gayá. «Diakhaby ens ha explicat que li han dit un insult racista. Si no, no hauria reaccionat així. Hem sortit a jugar perquè ens han dit que ens podien treure els tres punts i algun més».