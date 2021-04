Cala nega en rotund haver-li dit «negre de merda» a Diakhaby

El futbolista del Cadis Juan Cala va manifestar ahir en roda de premsa que «mai, mai» li va dir «negre de merda» el passat diumenge al defensa francès del València Mouctar Diakhaby en el duel celebrat al Ramón de Carranza. Visiblement enfadat pel que considera «un circ mediàtic» i un «linxament» cap a la seva persona, va negar de manera taxativa uns fets que considera que no s'han produït, recordant que «en un estadi buit i sense públic ningú sent res», per la qual cosa, tant ell com el club, segons va apuntar, emprendran accions judicials.

Cala va explicar que l'origen d'aquests fets neixen en una jugada amb Diakhaby i que, arran d'un xoc, el central gal el va «increpar» i, després d'un intercanvi de paraules entre tots dos, és quan es desencadena la reacció del defensa visitant i la posterior retirada temporal del mateix València de la gespa del Carranza. «M'increpa, m'hi torno amb escarafalls i li dic que em deixi en pau i segueixo endavant. Es desentén de la jugada, ve cap a mi i em diu que li he dit negre de merda. L'intento tranquil·litzar dues vegades, li dic que no he dit això, m'empeny, ho repeteixo i em torna a empènyer», explicava. Cala assenyalava també que Diakhaby o bé «s'ho ha inventat» o ho va «sentir malament».

La resposta del València

Ben poc va trigar a dir la seva el València, que va emetre un comunicat per «lamentar profundament» les declaracions de Juan Cala. Segons el club, el defensa del Cadis «ha perdut una gran oportunitat d'acceptar aquell error i demanar perdó a l'afectat. En comptes d'això, ha atacat el mateix futbolista i d'altres membres del València», s'hi podia llegir.

També va dir la seva el mateix Diakhaby, en un video publicat a les seves xarxes socials. «Hi ha una jugada en la qual un jugador m'insulta. Les seves paraules són «negre de merda». Això és intolerable, no puc consentir això. Tothom va veure la meva reacció. No pot passar a la vida normal i tampoc al futbol, que és un esport de respecte».