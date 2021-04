Mateu Lahoz dirigirà el clàssic dissabte

Antonio Miguel Mateu Lahoz, del Comitè Valencià, ha estat designat per a dirigir el clàssic Reial Madrid-Barcelona, corresponent a la trentena jornada de LaLiga Santander, que es disputarà el dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Alfredo di Stéfano.

Nascut el 12 de març de 1977, arbitrarà el seu sisè clàssic. L'últim va ser el de la passada temporada, l'1 de març de 2020, al Santiago Bernabéu, amb triomf del conjunt blanc per 2-0 amb gols de Vinicius Jr. i Mariano Díaz.

A la lliga tan sols va dirigir aquest partit una altra vegada, el 22 de març de 2015, amb victòria del Barcelona al Camp Nou per 2-1 amb dianes del francès Jeremy Mathieu, de l'uruguaià Luis Suárez i del lusità Cristiano Ronaldo.

El primer clàssic que va dirigir va ser la tornada de la Supercopa el 29 d'agost de 2012, amb triomf per 2-1 del Reial Madrid al Bernabéu. Després va arbitrar la final de Copa del Rei de 2014, amb victòria també de l'equip madridista per 2-1, i l'anada de la semifinal copera de 2019 al Camp Nou, partit que va concloure amb empat a un.

Aquesta temporada ha dirigit una trobada al Reial Madrid, el derbi madrileny davant l'Atlètic (2-0), i tres partits al Barcelona, les victòries davant Osasuna (4-0) i Athletic (2-1) i la derrota en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei en el camp del Sevilla (2-0).

En aquesta ocasió estarà auxiliat en les bandes per Pau Cebrián Devis (C. Valencià) i Iker de Francisco Grijalba (C. Basc), el quart àrbitre serà Iván Caparrós Hernández (C. Valencià), el responsable del VAR serà César Soto Grau (C. De La Rioja) i el AVAR Carlos Álvarez Fernández (C. De La Rioja). El delegat informador serà el excolegiado Miguel Ángel Pérez Lasa (C. Basc).

Lahoz va dirigir anit la trobada de Lliga de Campions que van disputar Bayern i PSG que va concloure amb victòria del conjunt francès (2-3).