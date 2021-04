L'Espanyol venç el Leganés i fa un pas de gegant cap a l'ascens directe

L'Espanyol no va fallar i va confirmar que ha posat la directa cap a Primera Divisió. Els de Vicente Moreno van superar un dels rivals que encara somiaven lluitar per l'ascens directe, el Leganés, en un partit treballat i sofert, per sumar tres punts d'or que els deixen un còmode avantatge de 10 punts respecte l'Almeria, el tercer classificat. La derrota dels andalusos a Saragossa a la tarda va fer sortir d'allò més connectats els blanc-i-blaus que als vint segons ja es van avançar al marcador. Va ser Darder que va aprofitar un refús de Riesgo per superar-lo des de gairebé al mig del camp. Encara a la primera part, De Tomás va enviar un llançament de penal a l'estil Panenka al travesser. El Leganés no va abaixar els braços i a la represa va aconseguir empatar gràcies a Miguel de la Fuente.

Conscients de la transcendència dels punts, l'Espanyol va insistir a la recerca del gol de la victòria que finalment va trobar gràcies a Nico Melamed. Els intents finals al Leganés no li van servir per empatar.