Tercera patacada seguida en un altre final ajustat per al Bàsquet Girona (73-71)

El Bàsquet Girona continua complicant-se la vida i aquest migdia ha encaixat la tercera derrota seguida, també en un altre final ajustat, a Ourense (73-71). L'equip gironí ha tingut la darrera posessió amb 13 segons per forçar la pròrroga o guanyar però ni Busquets ni Jónsson han estat encertats. Quan semblava que la permanència era a tocar per als gironins, i que el seu objectiu hauria de ser intentar acabar la fase de permanència primers per ser repescats al play-off d'ascens, la realitat ha deixat els de Carles Marco encara amb la feina per resoldre. I només queden tres partits per davant.

El Girona, amb les baixes de Pepo Barral i Sevillano, que ni tant sols han viatjat, ha anat sempre a remolc. Al segon quart ha arribat a perdre de 14 (33-19) i al descans ho feia d'11 (41-30). La reacció ha arribat a la segona part, sobretot al darrer quart. A set minuts del final Sàbat amb un triple empatava el partit (56-56) i ja s'entrava en un altre cara o creu. Els últims dos minuts han sigut un combat de triples. Sàbat amb un 3+1 ha posat el Girona per davant (66-68) a 1:40, però després Uriz ha replicat des de 6.75 (69-68). Busquets ha clavat un altre triple (69-71), i Tomás tampoc ha fallat de 3 pels locals (72-71). El Girona no ha acabat d'estar inspirat en atac i a 13 segons Uriz anotava un tir lliure (73-71). En la següent acció els catalans no han trobat la manera d'anotar i han acabat perdent el tercer partit seguit. Ara la setmana que ve el Girona descansa i no tornarà a competir fins la següent, quan tocarà visitar el Tizona. L'equip de Carles Marco ha de guanyar almenys un dels tres partits que li queden per no haver de patir per la permanència, que fa quinze dies semblava pràcticament resolta.