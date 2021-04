El cop definitiu a la Superlliga

Poc més de 48 hores després de l'anunci de la seva creació, la Superlliga fundada per dotze dels clubs més potents d'Europa s'esvaeix després de la renúncia dels sis anglesos, els tres italians i la de l'Atlètic de Madrid, davant el silenci de Reial Madrid i Barcelona.

El pronunciament del Juventus, últim a la cascada de «desercions», deixa encara un escenari de més incertesa. El club d'Andrea Agnelli, vicepresident de la Superlliga, va admetre que el seu pas a la banda es deu al context actual, «malgrat seguir convençut del valor esportiu, comercial i legal del projecte». El club torinès entén que la Superlliga ara mateix té «reduïdes possibilitats de ser duta a terme en el format en el qual s'havia pensat» i apunta que els tràmits necessaris previstos per l'acord entre els clubs encara no han estat completats «.

Les postura de renúncia dels tres clubs italians ahir va xocar amb la fermesa que la Superlliga va mantenir la matinada passada, quan ja els anglesos havien abandonat la iniciativa. El grup reduït a sis assegurava llavors que seguia endavant i que es disposava a reconfigurar el projecte, amb l'objectiu «d'oferir als aficionats la millor experiència possible» i potenciar «els pagaments solidaris per a tota la comunitat futbolística».

Des del seu punt de vista la marxa dels anglesos -Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham Hostpur- es va deure a la pressió que havien exercit sobre aquests. I, potser, al marge dels rebutjos oficials de la UEFA, la FIFA, les lligues, les federacions i la Comissió Europea, els clubs no esperaven que els aficionats es tiressin al carrer per protestar per aquest nou model i menys en temps de pandèmia. La veu més forta ha estat la dels seguidors anglesos, recolzats pel Govern i fins a la reialesa, però també d'altres, com la de Pep Guardiola en defensa el mèrit esportiu, han sumat en contra d'una lliga tancada com entenen els seus detractors davant el concepte d'oberta que propugnen els seus impulsors.

Els jugadors del Liverpool també es van pronunciar en contra la mateixa manera que històrics Kenny Dalglish i David Beckham. També a Itàlia els aficionats han pesat en el canvi de postura especialment a l'Inter i el Milan. En un to similar l'Atlètic de Madrid va considerar «essencial la concòrdia entre tots els col·lectius que integren la família blanca i vermella, especialment els aficionats» quan va transmetre la seva retirada d'una iniciativa, fet aplaudit fins i tot per Simeone.