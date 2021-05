Dos positius per coronavirus al Figueres fan ajornar el partit davant l'Igualada

El partit entre Figueres i Igualada que s'havia de disputar aquest diumenge ha quedat ajornat per dos positius per coronavirus a l'equip altempordanès. Segons ha informat aquest migdia el club blanc-i-blau, els dos jugadors afectats per la malaltia són asimptomàtics.





Després de la victòria contra el cuer Muntanyesa, el Figueres es veu obligat a aturar-se en la seva lluita per la permanència a la Tercera RFEF i buscar una nova data per reprogramar el duel que ha de jugar a Igualada. Els de l'Anoia tampoc van jugar la passada jornada per casos de Covid-19 en la seva plantilla.