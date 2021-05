Punt i final a la primera temporada del Bàsquet Girona a la LEB Or. L'objectiu de guanyar a Càceres per ser repescats pel "play-off" no s'ha pogut complir tot i tenir opcions pràcticament fins el final, quan uns últims minuts molt dolents han donat la victòria en safata als extremenys (73-61). Una vegada més la irregularitat ha passat factura en un partit marcat pel desencert del primer temps, per una bona ratxa a l'inici del quart parcial que ha disparat els de Carles Marco amb 10 punts d'avantatge (42-52), i amb un posterior parcial del Càceres de 25-4 que ho ha canviat tot (67-56). La permanència, per fortuna, ja estava assegurada. Els condemnats a acompanyar el Canoe i el Tizona a Plata han sigut el Lleida, derrotat a Melilla, i el perdedor del Ourense-Murcia endarrerit que es recupera dimarts.

Després d'una primera part marcada pel desencert, on el Girona ha sobreviscut gràcies a la defensa (26-24 al descans), a la segona meitat l'equip gironí ha fet un pas endavant i ha aconseguit, fins i tot, marxar de 10 (42-52) gràcies a un triple de Sàbat a l'inici de l'últim quart. El Cáceres no s'ha rendit i amb dos triples seguits de Ventura ha tornat al partit (53-56), per encaminar el partit cap a un altre final a cara o creu. Xavier ha empatat a 56 a 4.50. Schmidt ha forçat la cinquena falta de Busquets en una acció de 2+1 per situar el 59-56 a 4 minuts del final, i després d'un triple errat per Schaftenaar, Schmidt ha tingut tres tirs lliures per una falta de Logan. Un 20-4 de parcial disparava els locals a +6 a 3:30 (62-56), que poc després s'han posat de 8 (64-56). Xavier des del tir lliure sentenciava (65-56) amb un tir lliure a menys de dos minuts del final. El parcial encaixat ja era de 23-4 i per postres Schaftennar errava dos tirs lliures i Ventura posava el 67-56. El triple de Cosialls a 42 segons del final arribava tard (69-61).

Una de les bones notícies del partit ha sigut la reaparició de Gerard Sevillano, superada la seva lesió, que ha aportat un plus d'energia molt necessari en els moments crítics.