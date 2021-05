Amb la permanència ja assegurada després de la victòria la setmana passada contra el Melilla, podria semblar que el partit d’aquest migdia que disputa el Bàsquet Girona a la pista del Càceres (12.30h, LaLigaSportsTV) és un tràmit. Doncs no. El format de la competició d’aquest any permet al primer classificat del grup de la permanència poder jugar el play-off d’ascens a l’ACB, i el conjunt dirigit per Carles Marco depèn d’ell mateix per fer-ho. De fet, el tècnic barceloní ho té clar: «Volem seguir entrenant i seguir competint i per això només ens en queda una, i és fer un bon partit i intentar guanyar».

Una victòria faria que els gironins poguessin disputar l’ascens a la màxima competició del bàsquet estatal només un any més tard d’haver aconseguit pujar a LEB Or. Per fer-ho, els càlculs són ben fàcils i és que una victòria donaria aquest privilegi als de Fontajau. En cas contrari, serien el conjunt extremeny, i el Múrcia, els qui tindrien les opcions.

El conjunt dirigit per Roberto Blanco té el mateix balanç que els gironins: 9 victòries i 6 derrotes. I Marco explica que l’equip té «moltes ganes de competir i de guanyar l’únic equip que encara no hem guanyat en aquesta segona fase». En el partit a Fontajau, 74-75, amb un tir lliure errat per Rozitis ja amb el temps complet que hagués forçat la pròrroga.