La derrota de diumenge a Càceres (73-61) va deixar el Bàsquet Girona fora dels play-off d’ascens i amb el curs del debut a LEB Or ja acabat els jugadors continuen a la ciutat fent entrenaments de post-temporada. N’hi ha un, però, Pep Busquets, que ha abandonat Fontajau i s’ha reincorporat al Joventut de Badalona, que el tenia cedit a Girona. El de Granollers serà un reforç per al final de temporada per al conjunt de Carles Duran.

El jove escorta de 22 anys ha disputat tota la campanya a LEB Or amb el Girona, on ha tingut l’oportunitat de seguir creixent, gaudint de minuts a pista amb el bloc de Carles Marco. Busquets ha sumat de mitjana 9 de valoració i 11,6 punts per partit, amb un percentatge de 63,6% en tirs de camp i de 41% en triples. El jugador format al planter de la Penya va debutar a la Lliga Endesa en un duel a l’Olímpic contra el Valencia Basket (6/1/2019) i va ser part del planter verd-i-negre en la Fase Final de l’ACB que es va disputar la temporada passada a la Fonteta.

«A títol individual li estic molt agraït al Bàsquet Girona, crec que totes dues parts hem aprofitat moltíssim aquesta experiència. Hi he estat a gust. Col·lectivament ha sigut un any difícil, amb alts i baixos, jugadors que han marxat i d’altres que han vingut. Però hem aconseguit la permanència, tot i que no ha acabat de sortir la cosa com tots volíem. Tot i això ha sigut una temporada bonica», valora el jugador.