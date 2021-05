L’exporter del FC Barcelona i director esportiu de l’Oviedo des del gener del 2020, Francesc Arnau, va morir ahir al matí a l’edat de 45 anys. Nascut a Les Planes d’Hostoles i format al planter del Barça on hi va arribar amb 14 anys, Arnau va debutar amb el primer equip blaugrana el 1996 i va acumular un total de 32 partits en cinc temporades (1996-2001). A partir d’aquí va fer les maletes cap a Màlaga on va viure la seva millor època professional. Al conjunt andalús s’hi va estar fins el 2011 i va guanyar una Copa Intertoto a més a més de viure-hi un ascens a Primera el 2008. Un cop retirat, Arnau va integrar-se a l’àrea esportiva del Màlaga, primera al capdavant de l’Acadèmia per joves talents i més tard com a màxim responsable esportiu del primer equip fins el 2018. Un cop desvinculat del Màlaga, des del 2020, Arnau era el director esportiu de l’Oviedo on tenia el figuerenc David Comamala de mà dreta. La mort d’Arnau -el seu cos va ser trobat a prop d’un accés ferroviari a Oviedo en circumstàncias que s’investiguen– va provocar una allau de mostres de condol de clubs i excompanys i també va fer que LaLliga ajornés a demà el partit que havien de disputar avui l’Oviedo i el Mirandés.

Quan amb prou feines tenia 14 anys, Esteve Puigdemont, exentrenador gironí i responsable de captació del Barça a la Garrotxa va recomanar el fitxatge d’Arnau al club. El porter aterrava a La Masia i se li obria un nou món molt diferent de Les Planes. Un cop a can Barça va anar fent camí des de l’infantil fins al filial fins que li va arribar l’hora del debut. Va ser un partit de Lliga contra l’Atlètic de Madrid el 1996 al Camp Nou (3-3) en què Vitor Baia era amb la selecció portuguèsa, Carles Busquets tenia febre i Julen Lopetegui estava lesionat. El fitxatge de Ruud Hesp va frenar-li la trajectòria al primer equip del Barça amb el qual va guanyar dues Lligues, una Recopa, una Copa el Rei i una Supercopa d’Europa.

La següent etapa del garrotxí va ser Màlaga, on va establir-se i va jugar-hi durant deu temporades. Després de 140 partits i sent un dels porters més importants de la història del club, va penjar els guants per incorporar-se a l’estructura de la direcció esportiva del conjunt malagueny, on va ocupar la direcció adjunta de l’Acadèmia amb Josep Maria Casanovas.Després va agafar el càrrec director esportiu des del 2015 fins a la temporada 2017-2018, en què va ser substituït per Mario Husillos després de desavinences amb la gerència del club, a càrrec de l’antic propietari Al Thani.

La següent aventura esportiva el va dur a Oviedo, ciutat en la qual ha perdut la vida amb tan sols 45 anys i on estava al capdavant de la direcció esportiva des del mercat hivernal de la temporada 2019-2020. Les últimes setmanes estava treballant en la renovació de l’entrenador José Ángel Ziganda.

Des que l’Oviedo va anunciar la notícia de la defunció de Francesc Arnau, que avui hauria fet 46 anys, les xarxes socials van ser una allau de missatges de condol, suport als familiars i records per al director esportiu del conjunt asturià. El Barça va decretar tres dies de dol oficial en la sevamemòria. Les banderes a la seu del club estaran a mig pal i tots els equips del Barça -el primer equip ahir a Eibar- lluiran braçalet negre. El Màlaga, club enormement vinculat a Arnau, va emetre també a les seves xarxes socials i a la web oficial del club el condol. Una publicació que només uns instants després va compartir l’actual director esportiu Manolo Gaspar.

Un altre exmalaguista, Fernando Sanz, va assegurar estar «consternat, impactat, abatut per la trista notícia» de la mort d’Arnau i va compartir a Twitter una foto de tots dos, quan van coincidir en el conjunt de Martiricos com a jugadors. Víctor Valdés, Pepe Reina, Koke Contreras, Julen Lopetegui també van mostrar-se commocionats per la pèrdua del seu excompany. El Girona, l’Olot o el Les Planes, entre altres, també van mostrar el condol a la família per la pèrdua de l’exporter.

