I a la primera oportunitat ho va aconseguir. El Sarrià només havia de sumar un punt en les últimes dues jornades per assegurar-se la permanència a Plata, i ho va fer en les primeres de canvi. I no només va sumar el punt que li feia falta, sinó que ho va fer derrotant al Màlaga (28-26) i celebrant la salvació davant la seva afició. I moltes emocions al final del partit, dels jugadors que van fer pinya i ho van celebrar amb la seva gent, que no va deixar d’animar en cap moment. També emotiu per jugadors com Pere Arnau, que l’any que ve farà el salt a ASOBAL i el Puente Genil podria ser el seu destí.

La dinàmica en els últims partits dels conjunt entrenat per Salva Puig és espectacular: sis victòries en els últims set partits. I això els ha portat a aconseguir l’objectiu de la permanència quan encara falta una jornada per acabar.

Ahir, al Pavelló de la UES, es va viure una tarda màgica d’handbol. L’any passat, en el primer any a Plata, la salvació es va aconseguir sense jugar, ja que la pandèmia no va permetre disputar les últimes jornades, tot i que l’equip estava fora del descens. Ahir, ho va poder fer davant la seva gent, amb una afició entregada que va vibrar amb totes les accions. Els sarrianencs, gairebé sempre, van tenir la situació sota control. Només un petit espant, en l’inici, quan perdien de tres (4-7), Però de seguida van posar les coses al seu lloc (8-7). En la represa van arribar a tenir un màxim avantatge de quatre gols (24-20) i tot i que el Màlaga va arribar a empatar (25-25) el Sarrià va ser millor al final.