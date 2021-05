Després de molts anys perseguint-ho i somiant amb poder aixecar un títol, finalment dimecres a la nit, el Vila-real va poder celebrar-ho. Amb emoció, molts nervis i una inacabable tanda de penals no apta per a cardíacs, el conjunt de La Plana es va imposar al Manchester United i va conquerir l'Europa League. Un títol que culmina el projecte de Fernando Roig i que, de retruc, dona el bitllet al club per a la Champions League de la temporada vinent. més a més, els de La Plana jugran la Supercopa d’Europa contra el vencedor de la final de la Champions entre el Manchester City i el Chelsea. L'èxit groguet a Gdansk el van assaborir directament tres vells coneguts del Girona FC que treballen al cos tècnic d'Unai Emery. Són els exjugadors del curs 2004-05 Imanol Idiakez i Pablo Rodríguez, i l'exsegon entrenador del 2010 al 2012, Antonio Rodríguez, Rodri. Idiakez és el segon d'Emery mentre que Pablo Rodríguez i Rodri són assistents del basc.

Amb passat a les banquetes de l'Olot, Peralada, mà dreta de Raül Agné molts anys, i últimament a l'Extremadura i al Nàstic de Tarragona, Rodri va decidir el febrer passat deixar l'aventura de l'Inter Escaldes andorrà per acceptar la proposta d'Unai Emery d'integrar-se al seu cos tècnic. L’exdavanter barceloní, instal·lat a l'Alt Empordà, va celebrar el títol a peu de gespa amb els jugadors i la resta de membres de l'staff tècnic del conjunt de La Plana.

Imanol Idiakez i Unai Emery van coincidir a les categories inferiors de la Reial Societat i van jugar al filial plegats a principis dels noranta (1991-93). Idiakez va defensar la samarreta del Girona durant 28 partits la temporada 2004-05, a Segona B que va acabar amb descens. Un cop retirats, tots dos van fer carrera per separat com a entrenadors. Mentre Emery de seguida arribava a l'elit amb València, Sevilla, PSG o Arsenal, Idiakez s'ho ha hagut de treballar més. L'exgironí va passar per les banquetes de Reial B, Poli Ejido, Guijuelo, Toledo, Lleida, Saragossa i AEK Larnaca. L'estiu passat, Emery va veure com el seu segon de tota la vida, Juan Carlos Carcedo decidia volar sol i agafar les regnes de l'Eivissa, a qui ha pujat a Segona Divisió A. Sense ajudant va recórrer a Idiakez, que dimecres va celebrar els seu primer gran títol.

L'últim de la terna d'exgironins campions de l'Europa League és Pablo Rodríguez. El gallec era un lateral esquerre incorporat del Racing de Ferrol l'estiu del 2004 i que només va estar-se mig any a Montilivi, la mateixa temporada que hi va ser Idiakez. De blanc-i-vermell va disputar 13 partits abans ser tallat de manera sorprenent. La relació de Rodríguez amb Emery ve de la seva etapa al Racing de Ferrol (2000-02). El gallec ja va treballar amb Emery al València i aquest estiu se'l va endur al Vila-real.

L’Europa League de dimecres és el primer títol amb majúscules per a un Vila-real que les temporades 2003-04 i 2004-05 havia aconseguit dues Copes Intertoto. Els grans títols sempre se li resistien fins que ahir, va veure recompensat amb una copa el gran projecte de club que va idear fa un parell de dècades Roig.