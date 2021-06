L’entrenador de l’Spar Girona, Alfred Julbe, compaginarà a partir de la temporada vinent la banqueta de Fontajau amb la direcció tècnica del Club Bàsquet Sant Feliu. El club ganxó va presentar el seu nou fitxatge ahir al matí al pavelló de La Corxera. Julbe va explicar que fa força mesos, abans de fitxar per l’Uni Girona el novembre passat, va començar a parlar amb Jordi Pujol, el president del CB Sant Feliu, d’aquesta possibilitat. Amb casa a Sant Feliu de Guíxols des de fa uns anys, Julbe ha volgut enfortir el vincle a la ciutat empordanesa entrant al club.

Mentre continua preparant la pretemporada del nou curs 2020-21 amb l’Spar i ultimant amb Pere Puig les darreres peces per la pròxima plantilla, Julbe farà un cop de mà al Sant Feliu. Ho farà ara i també quan comenci la nova temporada de Lliga Femenina perquè compaginarà els dos càrrecs. Les tasques de Julbe al Sant Feliu seran sobretot «ajudar els equips sub-16 del club» i fer una feina de «reclutament de jugadors i embranzida per als entrenadors».

El preparador badaloní, que també contribuirà amb els primers equips masculí i femení, té la intenció d’estar en contacte setmana rere setmana amb els entrenadors i d’acostar-se al pavelló de La Corxera constantment per estar al corrent de l’actualitat del club. «Es tracta de tenir uns equips complerts i ben organitzats», explicava Julbe.

Per la seva banda, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va agrair a l’entrenador «no només que hagi fet el pas de ser ciutadà de Sant Feliu, sinó que a més s’impliqui amb la població col·laborant amb un club tan important com ho és el Bàsquet Sant Feliu». Pujol va parlar en nom de tot el club per dir que «estem realment contents de poder comptar amb Julbe». El president del Club Bàsquet Sant Feliu va avançar que «ja estem preparant esdeveniments de cara a aquest estiu, com ara el Circuit de la Federació Catalana 3x3 del qual serem seu», va revelar.