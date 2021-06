En deu dies, quan debuti davant Suècia a l’Eurocopa, no hi haurà matisos, no existirà la possibilitat de fallar tantes ocasions com les d’ahir, ni tan sols per concedir en defensa, sobretot a pilota aturada, com va fer Espanya. L’equip de Luís Enrique no va passar de l’empat a zero amb Portugal, barallada amb el gol, i amb l’alarma activada. Dimarts, contra Lituània, últim amistós abans de l’estrena el proper 14 de juny.

Té raó Luis Enrique en què Espanya és un adversari difícil de batre. És un argument irrebatible amb una sola derrota en els seus 22 partits més recents, però no n’hi ha prou amb no perdre per ser campió de res.

El dia que va tornar el públic al Wanda Metropolitano, amb la presència de 14.743 espectadors a les grades, es va veure una primera meitat poc vistosa i una segona més oberta, sense encert dels davanters, això sí. Morata, en l’afegit, va topar amb el travesser. Poc abans havia perdonat Pablo Sarabia. Portugal no va inquietar.