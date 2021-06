L’endemà del positiu per coronavirus de Sergio Busquets dins de la bombolla de la Ciutat del Futbol, es va generar incomprensió durant la preparació esportiva a falta d’una setmana per a l’estrena de l’Eurocopa. Els 23 internacionals restants van sotmetre’s a nous tests, mentre la Federació seguia sense entendre per què encara cap d’ells ha rebut la vacuna.

Les proves realitzades diumenge van deixar el positiu de COVID-19 de Busquets i existeix el temor que algun futbolista més, amb els quals el capità de la selecció espanyola ha conviscut des de dilluns passat, pugui haver-se contagiat. A la Federació regna la incomprensió per la situació que estan vivint, sense entendre les raons per les quals s’han vacunat als esportistes que tenen opcions de disputar els Jocs Olímpics aquest estiu a Tòquio i no als futbolistes escollits per defensar Espanya a l’Eurocopa. Defensen que les mesures sanitàries han estat les adequades i s’han seguit rigorosament totes les indicacions mèdiques del Ministeri de Sanitat i de la UEFA per protegir-se del coronavirus, per la qual cosa existeix malestar per no haver prosperat la petició realitzada pel president, Luis Rubiales, que hauria evitat el risc de contagi i les conseqüències que s’estan sofrint a set dies del partit a Sevilla davant Suècia.

Segons la UEFA, si una federació no està en condicions de presentar un equip amb el mínim de 13 jugadors, el partit es reprogramarà dins de les següents 48 hores. En cas de no poder fer-ho, el Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA Disciplina (CEDB) prendrà una decisió sobre aquest tema i es donarà el partit per perdut (3-0) a la selecció responsable. Luis Enrique ha citat Rodrigo, Fornals, Carlos Soler i Brais Méndez d’urgència per si hi hagués noves baixes.

Mentre es resol aquesta situació, la selecció espanyola sub-21 de Luis de la Fuente jugarà avui l’amistós que tenia previst l’equip de Luis Enrique contra Lituània (20.45 h).