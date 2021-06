No hi haurà semifinal de Roland Garros per a la gironina Paula Badosa, que ahir va caure als quarts de final contra l’eslovena Tamara Zidansek. Això sí, va acomiadar-se de París amb tots els honors després de perdre un partit èpic que va decidir-se per 7-5, 4-6 i 8-6 en 2 hores i 26 minuts. La tennista de Begur va aconseguir el seu millor resultat en un Grand Slam, una fita que no és casualitat. «És el moment de la Paula. S’ha destapat i es creu el potencial que té. Està ensenyant el seu tennis de veritat, agressiu, ambiciós i amb un caràcter brutal sobre la pista», assegura el delegat de la Federació Catalana a Girona, Carles Sastre.

En el duel entre les dues neòfites als quarts de final, Zidanesk va mostrar-se més segura i agressiva amb els seus cops, encara que Badosa també va tenir les seves oportunitats. I és que va estar a prop de la victòria, després de remuntar un primer set en contra, aconseguir el segon i començar amb avantatge el tercer. No obstant això, la seva rival, que fins ara només havia guanyat tres partits en un Grand Slam, no va tirar en cap moment la tovallola.

Va ser la tercera derrota de Badosa aquesta temporada sobre terra batuda, però, sobretot, la més dolorosa. La guanyadora del torneig de Belgrad continua sent la tennista amb més triomfs sobre argila des que va començar l’any (17) -un més que la nord-americana Coco Gauff, que avui disputa els quarts. Badosa, guanyadora de l’edició júnior de Roland Garros el 2015, té motius de frustració perquè va fregar la victòria, però també d’alegria per la seva bona actuació en el torneig. «No val la pena jugar d’una manera que no és la teva. Aquests partits són duríssims i tenen un grau molt alt d’exigència física i mental, a part que ha estat un any molt complicat per a tots els esportistes. Qualsevol, per més petit que sigui, pot aconseguir resultats si hi posa ganes. Ja no hi ha el factor públic ni egos», explica Sastre.

El partit va ser tens i molt disputat, a causa del fet que les dues jugadores debutaven en una ronda tan alta d’un gran. Fins a 15 vegades van cedir el seu servei i van acumular els errors no forçats. En va tenir més la de Begur, que va acabar amb 47, davant dels 39 de Zidansek, que va ser més a l’atac, amb 48 cops directes, 17 més que la seva rival.

Badosa va començar com un huracà, 35a del món, i es va col·locar 3-0, però de seguida va arribar la reacció de Zidansek, 85a del rànquing, que va encadenar-ne d’altres. El duel va entrar en una successió d’imprecisions, sense que cap aconseguís retenir el seu servei, fins a totalitzar set trencaments. Zidansek, més agressiva amb els seus cops, va aconseguir tancar la màniga en el dotzè joc.

En el segon van ser cinc els serveis perduts, però aquesta vegada Badosa es va anotar els punts clau i la màniga, abocant a un tercer set el duel, en el qual el braç d’ambdues es va encongir. Amb més por de perdre, el partit va baixar la intensitat. Per a la gironina era un repte, posar a prova la seva recuperació mental, després de la depressió que va tenir fa uns anys. No obstant això, va controlar-se, encara que per moments va marxar del partit, va llançar la seva raqueta i es va guanyar un advertiment de l’àrbitre, al qual va increpar de manera sonora. Però les seves opcions estaven intactes.

El partit va entrar en el tall d’una navalla i podia caure de qualsevol costat. Va ser del de l’eslovena, estudiant de Psicologia que va saber controlar millor els seus nervis, no abaixar els braços, mantenir la pressió elevada. I, en conseqüència, va acabar per fondre a Badosa.

El canvi de preparador

Caure als quarts de Roland Garros no taca, ni de bon tros, la gran temporada que està fent Badosa. «És un orgull brutal veure-la triomfar», diu Sastre, que va entrenar-la quan era petita. Per al delegat de la Catalana a Girona, aquest salt és degut al canvi d’entrenador amb Javier Martí: «Té un equip humà amb el qual se sent molt còmode. El canvi li ha sentat realment bé». Malgrat que sense les etapes amb Xavier Budó i Marcelo Wieliwis «no hauria arribat fins aquí».