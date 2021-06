Figueres i Banyoles encaren la darrera jornada de Lliga sense tenir clars els seus destins la temporada que ve. A la mateixa hora, tots dos a les 6 de la tarda avui i a casa, respectivament, juguen els seus partits. El Figueres, que té 36 punts i que matemàticament està salvat, rep un Igualada que és novè amb 24 punts. Mentre que el visitant del Miquel Coromina i Morató serà un Santfeliuenc que ocupa una posició menys que els banyolins amb dos punts menys. Els de Kiku Parcerisas no es podrien salvar ja que es troben a quatre punts del Figueres. No obstant això, si el recurs fet juntament amb el Santfeliuenc sobre una possible alineació indeguda de Carles Coto (Figueres) contra l’Igualada s’accepta (està pendent de resolució) els figuerencs tindrien 33 punts i això faria que la lluita per la salvació es torni a obrir.