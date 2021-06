L’Espai Gironès acull des d’ahir i fins al pròxim dia 26 d’aquest mes una mostra històrica del futbol a Girona. L’exposició s’ha realitzat gràcies a les aportacions de col·leccionistes privats que han cedit per a la mostra samarretes històriques, botes, cartells, pins i d’altres objectes curiosos relacionats amb el futbol a Girona. A més a més, també hi ha una zona amb dues pantalles on es projectaran vídeos i imatges antigues. L’exposició es troba situada a la planta baixa del centre comercial, a davant de la botiga de Nespresso i C&A i estarà oberta de dotze del migdia a vuit del vespre de dilluns a dissabte.

El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, va destacar que amb la iniciativa, el centre pretèn celebrar un any important en la història del futbol gironí. «Com a societat volem aportar el nostre gra de sorra perquè es coneguin més detalls de la història i, en relació amb el Girona FC, esperem i desitgem que torni a pujar a Primera Divisió, destacava Jordà.

En aquest sentit, cal recordar que el Girona FC també organitzarà una exposició durant tot el mes de juliol a l’Espai Santa Caterina per celebrar el 90è aniversari de la seva fundació.