El Bàsquet Girona va tancar ahir el BD Mindset Program, una iniciativa per fomentar la llengua anglesa i la pràctica esportiva entre els nens i nenes de les escoles de les comarques gironines. En aquesta tercera edició hi han participat l’escola Àgora, l’escola Arrels, l’escola Santa Eugènia o l’escola Esteve Carles de Lloret, entre d’altres (12). Jugadors del primer equip van apropar-se ahir a Fontajau per parlar i jugar amb els nens i nenes.