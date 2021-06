Rafa Nadal ha anunciat aquest dijous la seva decisió de no participar ni en el torneig de Wimbledon ni en els Jocs Olímpics de Tòquio per a "prevenir qualsevol tipus d'excessos" en el seu cos.

Aquests excessos podrien impedir-li "continuar lluitant a mitjà i llarg termini pels títols", ha dit el jugador espanyol, número tres mundial.

"Hola a tots. Vull comunicar-vos que he decidit no participar en la pròxima edició de Wimbledon que es disputarà del 28 de juny a l'11 de juliol. Tampoc jugaré els Jocs Olímpics prevists finalment del 24 al 30 de juliol", va apuntar Nadal.

"És una decisió que mai resulta fàcil de prendre", afegeix en un comunicat en les seves xarxes socials. "Després d'escoltar el meu cos i parlar amb el meu equip entenc que és la decisió encertada amb l'objectiu d'allargar la meva carrera esportiva i continuar fent el que em fa feliç: competir al màxim nivell i continuar lluitant".

Nadal diu que les només dues setmanes que separen Roland Garros i Wimbledon enguany -el torneig francès va ser retardat per motiu de la pandèmia- li ha impedit recuperar-se "de la sempre exigent temporada de terra batuda".

"Han estat dos mesos d'un gran esforç i la decisió que tom va enfocada al mitjà i llarg termini", destaca.

"En aquests moments de la meva carrera com a esportista, una part important és la prevenció de qualsevol mena d'excessos en el meu cos que poguessin impedir continuar lluitant a mitjà i llarg termini pels títols", indica el jugador, que en el recent torneig de Roland Garros va caure en semifinals davant el serbi Novak Djokovic, líder de la classificació mundial.

El jugador mallorquí subratlla que els Jocs Olímpics "han significat molt" en la seva carrera "sempre van ser una prioritat com a esportista".

"Vaig trobar l'ambient que tot esportista vol sentir almenys una vegada i personalment vaig tenir la sort de viure'ls intensament en tres ocasions i a més ser l'abanderat del meu país", afirma Nadal, que va ser campió olímpic individual a Pequín 2008 i en dobles a Rio 2016 juntament amb Marc López.

Nadal és el segon tenista espanyol que renuncia als Jocs de Tòquio, una decisió que ja va anunciar fa dos dies Roberto Bautista.

Al costat d'ells, Pablo Carreño i Alejandro Davidovich eren els tenistes classificats per rànquing. La Federació Internacional té fins al 5 de juliol per a readjudicar les places no confirmades.