La selecció de Bèlgica es va assegurar una plaça per a vuitens de final després de superar Dinamarca (1-2) en un partit que se’ls havia complicat en la primera meitat. Els danesos es van avançar ben aviat en el marcador, al minut dos, gràcies a un gol de Poulsen, però l’entrada de Kevin de Bruyne en la represa va canviar la tònica del partit. Ell va ser l’encarregat d’assistir Thorgan Hazard perquè empatés al minut 54, i al 70 va anotar la diana que posava l’1-2 després d’una gran jugada col·lectiva del conjunt entrenat pel català Robert Martínez.

Dinamarca sortia amb la necessitat de guanyar després de la desfeta davant Finlàndia en la primera jornada, i també amb les ganes de dedicar el triomf a Christian Eriksen, que encara es troba a l’hospital. I aquestes ganes es van fer notar sobre la gespa del Parken Stadion de Copenhaguen perquè Poulsen va marcar l’1-0 tot just dos minuts després que l’àrbitre xiulés l’inici del partit. El davanter danès va aprofitar un error en la sortida de pilota de Bèlgica per avançar el seu conjunt en el marcador.

De fet, la primera part va ser un clar domini del combinat entrenat per Kasper Hjulmand, però no va poder materialitzar les ocasions que va tenir. Tot va canviar en la segona meitat, quan Robert Martínez va donar entrada de Kevin De Bruyne per mirar de remuntar el duel, i el migcampista del City no va decebre. Primer, al minut 54, va assistir Thorgan Hazard perquè anotés, pràcticament, a porteria buida. Després, al 70, va culminar una bona jugada conjunta de tot l’equip. Dinamarca, a la desesperada, va intentar fer el gol de l’empat, però tot va quedar en va. La millor ocasió danesa la va tenir el blaugrana Braithwaite amb un cop de cap que va picar a la creuta en les acaballes del partit.