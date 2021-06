Els francesos Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) i Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) han copat les primeres posicions en la classificació per al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que es disputa demà diumenge al circuit de Sachsenring, amb el català Aleix Espargaró tercer al manillar de la seva Aprilia RS-GP.

Un altrecatalà, Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V), com alguns altres, s'han vist perjudicats per la caiguda final de Johann Zarco i en mostrar banderes grogues els comissaris de pista, cap pilot ha pogut rebaixar el seu registre al final al no estar permès rodar en volta ràpida en aquests instants.

Una vegada ha començat la primera classificació els pilots de Suzuki, Alex Rins i Joan Mir s'han ocupat a fons per intentar sorprendre els seus rivals, però Pol Espargaró (Repsol Profunda RC 213 V) no ha trigat massa a ascendir a la segona posició, per davant del sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), que relegava al campió del món a la quarta posició, si bé encara amb mitja sessió per davant.

I així ha estat, Joan Mir ha protagonitzat una segona volta ràpida personal, en el seu sisè gir, que l'ha situat segon, mentre es quedaven fora de la segona classificació pilots com Pol Espargaró o el pilot de Roses Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), i els italians Valentino Rossi i Franco Morbidelli -que ha caigut en l'últim minut-, entre altres.

Però Pol Espargaró ha recuperat el ritme ràpidament i una volta més tard era líder de la primera classificació amb 1.20.700, que una volta més tard va rebaixar per 56 mil·lèsimes Alex Rins, 1.20.644, i la caiguda que ha patit Franco Morbidelli ha forçat bandera groga en pista i ha deixat a gairebé tots els pilots sense la possibilitat de millorar, el que donava el passi a la següent classificació a Rins i Espargaró.

El campió del món, Joan Mir, ha acabat setè i Maverick Viñales sortirà en una retardada penúltima plaça.

Marc Márquez ha estat l'encarregat de marcar la primera diferència vàlida de la segona classificació, 1.20.567, seguit pel seu compatriota Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), al qual instants després ha doblegat el francès Fabio Quartararo, mentre Jack Miller era quart, però a tots ells menys al de Repsol Honda els superava Jorge Martín, que s'ha quedat a 50 mil·lèsimes de Márquez.

Tres espanyols han comandat la segona classificació en els cinc primers minuts i un d'ells, Marc Márquez, ha entrat ràpid al seu taller per canviar de moto, la qual cosa ha fet presagiar una estratègia a tres sortides.

Quartararo, que seguia a pista, ha aconseguit millorar el seu temps per col·locar-se líder amb 1.20.437, 130 mil·lèsimes de segon més ràpid que el líder de l'equip Repsol Honda, equip en el qual el segon pilot, Pol Espargaró, que ha arribat des de la primera classificació, s'ho ha pres amb calma i ha sortit a les voltes finals per a intentar millorar la dotzena plaça que en aquells dies va ocupar.

Però ha arribat la sorpresa de la mà d'un altre francès, Johann Zarco (Ducari Desmosedici GP21), que s'ha ajudat a pujar fins a la primera plaça amb un registre d'1.20.236 en la seva setena volta, en la següent i en la quarta corba, ha caigut a terra han començat a onejar banderes grogues, la qual cosa deixava als seus rivals sense possibilitat de baixar els temps i per tant amb aquest, Quartararo i Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la primera línia de sortida.

A la segona es situaran Jack Miller, Marc Márquez i Miguel Oliveira, Jorge Martín, Pol Espargaró i Takaaki Nakagami a la tercera i ja a la quarta "Pecco" Bagnaia, Alex Rins i Alex Márquez.