El Bàsquet Girona ja coneix la llista definitiva dels 18 rivals que pot trobar la pròxima temporada a LEB Or. La renúncia del Barça B a la segona categoria del bàsquet espanyol per motius econòmics i de formació després d’aconseguir l’ascens esportiu va obrir la porta al Força Lleida a mantenir-se. El club blaugrana va arribar a un seguit d’acords amb els lleidatans i també el CB Cornellà per competir a Lliga EBA, on evitaran els desplaçaments fora de Catalunya. És a dir, la plaça del Barça B de LEB Or és per al Força Lleida; la plaça del Força Lleida a LEB Plata va passar a ser del Barça B i el filial blaugrana, al seu torn, va cedir-la al CB Cornellà; de manera que ha quedat vacant la plaça dels del Baix Llobregat a Lliga EBA, que ara és per al Barça B. Amb tot, el Bàsquet Girona seguirà veient-se les cares amb els lleidatans.

La LEB Or de la temporada 2021-22 repetirà gran part del format d’aquest curs, excepte en les dues darreres rondes, que es recuperarà el format de Final Four (semifinals i final a un únic partit) en una seu unificada. Un any més, la categoria estarà formada per 19 equips que es dividiran en dos grups tant en la primera com en la segona fase i hi haurà quatre descensos. Canoe, Tizona, Ourense i Lleida van baixar a LEB Plata, però al final els lleidatans s’han quedat amb la plaça que li pertocava al Barça B per l’ascens. El Bàsquet Girona, a falta d’oficialitat, pot quedar enquadrat al grup Est (B) format per nou equips més: Granada, Castelló, Alacant, Palma, Almansa, Múrcia, Osca, Prat i Lleida. Mentre que el grup Oest (A) hi hauria: Guipúscoa, Corunya, Oviedo, Valladolid, Palència, Càceres, Melilla, Iraurgi i Estudiantes. Els madrilenys seran el plat fort de LEB Or, després d’acomiadar-se de l’ACB amb el primer descens de la seva història després de 64 anys a l’elit. L’Estudiantes pot ser un rival temible per als gironins si s’arriba a la fase d’ascens. La jugaran els cinc millors equips de cada grup i la resta lluitarà per la permanència. A diferència d’aquesta temporada, la que ve pujaran dos equips a l’ACB. La primera plaça serà per al campió del grup d’ascens de la segona fase i l’altra sortirà d’una ronda de quarts de final amb eliminatòries a cinc partits i la Final Four. La lliga començarà el 8 d’octubre.