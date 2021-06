Si el primer equip un cop més es va quedar amb la mel als llavis, tres quarts del mateix li va passar al Girona B, que va tancar la temporada amb llàgrimes als ulls. El Cerdanyola el va deixar sense el desitjat ascens de categoria, pel que la temporada vinent li tocarà competir a la nova Tercera RFEF. Alguns jugadors del filial blanc-i-vermell han anunciat per xarxes socials que no continuaran. Qui sí es podria quedar és el seu entrenador, Àxel Vizuete. Les postures amb el club són properes i aquesta setmana hi haurà una reunió per definir-ne el futur.